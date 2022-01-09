Açık öğretim ortaokulu ve lisesi öğrencileri kayıt yenileme tarihleri kadar ders seçimi işlemi adımlarını da merak ediyor. AÖL ders seçimi nerden yapılıyor?

Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022

Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır" denildi. AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021'de başlamıştı. AÖL ders seçim işlemi, 2.dönem kayıt yenileme son gününde tamamlanacak. Öğrenciler ders seçimi işlemini 28 Ocak saat 18.00'e kadar yapabilecek.

Ders seçimi için öncelikle AÖL öğrenci giriş sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme öğrenci numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci sayfası ekranı açılacak. Sol kısımda 'Kayıt Yenileme/ Ders seçimi' bölümü bulunuyor. Buraya tıklamanız gerekiyor.

Ardından ders seçme ekranı açılacaktır. Açılan ekranda seçmek istediğiniz dersleri seçin ve kaydet butonuna basın.

Seçtiğiniz dersten vazgeçerseniz ve listeden çıkarmak isterseniz de bu defa bu dönem seçtiğiniz dersler başlığı altından o dersin başındaki kırmızı ok butonuna tıklarsanız seçtiğiniz o ders listenizden çıkarılır.