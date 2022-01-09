  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022
Eğitim

Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022

AÖL ders seçimi tarihleri | Açık öğretim lisesi öğrencileri hangi tarihler arasında kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini yapabileceklerini araştırmaya başladı. AÖL ders seçimi nereden nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 13:46:00 -
Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022

Açık öğretim ortaokulu ve lisesi öğrencileri kayıt yenileme tarihleri kadar ders seçimi işlemi adımlarını da merak ediyor. AÖL ders seçimi nerden yapılıyor?

Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022

Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır" denildi. AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021'de başlamıştı. AÖL ders seçim işlemi, 2.dönem kayıt yenileme son gününde tamamlanacak. Öğrenciler ders seçimi işlemini 28 Ocak saat 18.00'e kadar yapabilecek.

Ders seçimi için öncelikle AÖL öğrenci giriş sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme öğrenci numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci sayfası ekranı açılacak. Sol kısımda 'Kayıt Yenileme/ Ders seçimi' bölümü bulunuyor. Buraya tıklamanız gerekiyor.

Ardından ders seçme ekranı açılacaktır. Açılan ekranda seçmek istediğiniz dersleri seçin ve kaydet butonuna basın.

Seçtiğiniz dersten vazgeçerseniz ve listeden çıkarmak isterseniz de bu defa bu dönem seçtiğiniz dersler başlığı altından o dersin başındaki kırmızı ok butonuna tıklarsanız seçtiğiniz o ders listenizden çıkarılır.

 

AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2022 AÖL kayıt yenileme tarihleri
AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2022 AÖL kayıt yenileme tarihleri

Eğitim

AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2022 AÖL kayıt yenileme tarihleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay