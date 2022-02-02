Açık lise 2. dönem kayıtları ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL sınav tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem kayıt yenileme konusunda son dakika duyurusunda bulundu. 2022 AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakın zaman sonra sona erecek. Peki, açık öğretim lise kayıtları ne zaman biter? E okul dönem atlatma işlemleri ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman sona erecek?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 - 11 Şubat 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

E okul dönem atlatma işlemleri ne zaman yapılacak?

2) Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

Cezaevinde olanların AÖL sınavı ne zaman?

Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

2022 AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak. AÖL 2. dönem sınavları için net tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

AÖL 2. dönem sınavı nasıl olacak?

2021-2022 AÖL sınavları e-sınav olarak uygulanacak. Açık Öğretim Lisesi online sistemnlerin internet adresleri değişti.