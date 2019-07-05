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Açık hava sinema günlerinde Kemal Sunal anıldı

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema günlerinde dün gece vefatının 19.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:53
Açık hava sinema günlerinde Kemal Sunal anıldı

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema günlerinde dün gece vefatının 19. yılında ünlü sanatçı Kemal Sunal anısına “Tosun Paşa” isimli film gösterime girdi.


Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan Açık Hava Sinema Günleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gölet alanına kurulan sinevizyonda Akhisarlılar çimlerin üzerinde minderler eşliğinde film izleme keyfi yaşadı. Ayrıca sponsorlar eşliğinde sinema keyfine eşlik edenlere gazoz ve mısır ikram edildi.


Temmuz ve ağustos ayları boyunca pazartesi ve perşembe gecelerine renk katacak programda beyaz perdeye damga vurmuş filmler yer alacak. Dün gece yine Gölet alanını dolduran yaklaşık bin kişi minderler eşliğinde Nazım Hikmet’in öykülediği, Yavuz Turgul’un senaryoya döktüğü ve Kartal Tibet’in yönettiği Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi birçok ünlü sanatçının yer aldığı 1976 yapımı ’Tosun Paşa’ filmi kahkahalar eşliğinde izledi. Vatandaşlar böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:53
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