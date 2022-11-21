Açık Deniz Karakol Gemileri'ni HİSAR füzeleri koruyacak!

IDEF21’de silah ve sensör yükleriyle görücüye çıkan ASFAT ADKG, gemisavar füzelerin arkasında 2×4 HİSAR lançeri ile sergilenmişti. HİSAR-O füzelerinin sağlayacağı orta irtifa kabiliyetleri sayesinde hizmete alınan ADKG’ler mevcut korvetlere kıyasla daha geniş bir alanda hava savunma harbi (HSH) icra edebilecek.

Yerli hava savunma füzelerinin deniz platformlarında kullanımı konusunda bir kilometre taşı olarak da ele alınabilecek entegrasyon, HİSAR hava savunma füzelerini kullanması planlanan İstif sınıfı fırkateynler için de deneyim kazanılmasını sağlayacaktır.

Açık Deniz Karakol Gemisi’nin pervanelerinin testleri tamamlandı

ASFAT A.Ş. Deniz Programları Direktörü Emre Koray Gençsoy LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada Açık Deniz Karakol Gemisi projesinde gemide kullanılacak pervanelerin kavitasyon, hidrodinamik basınç ve su altı gürültü testlerinin tamamlandığını duyurmuştu:

"Açık Deniz Karakol Gemisi projesinde önemli bir adım! İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Kavitasyon Tüneli (İTÜ KAT) laboratuvarında; pervanelerin kavitasyon, hidrodinamik basınç ölçümleri ve su altı gürültü testleri başarıyla tamamlandı. Bu testler ilk defa ülkemizde yapılıyor. İleride yapılacak pervaneler için önemli bir adım ASFAT – İTÜ KAT işbirliği ile atılmış oldu."

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşasına başlanan ilk ADKG TCG AKHİSAR’ın CODELOD (Dizel-Elektrik veya Dizel) tipi tahrik sistemi için için 4 adet dizel motor, jeneratörler ve ve elektrik motorları İstanbul Tersanesi’ne getirilerek ASFAT A.Ş’ye teslim edilmişti.

ASFAT ADKG

ASFAT tarafından 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21’ded Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) tasarımı ek silahlı konfigürasyonuyla sergilenmişti. Fuarda sergilenen ek silahlı konfigürasyon;

1x 76mm Baş Topu

1x ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi

8x HİSAR hava savunma füzeleri

8x Gemisavar Füze

4x ROKETSAN UMTAS (YALMAN Silah Sistemi üzerinde)

2x(6 DSH Roketi ile) ROKETSAN DSH (Denizaltı Savunma Harbi) Roketi Fırlatma Sistemi

2x ASELSAN STAMP

YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi

ASELSAN MAR-D Arama Radarı

Torpido Karşı Tedbir Sistemi

LPI Radar

Atış Kontrol Radarı

Elektro-Optik Sensör

Silah ve sensör yüklerini içeriyordu.

Gemi barış zamanında hafif bir silah yükü ile görev icra ederken çatışma zamanı ihtiyaç duyulduğu takdirde hızlı bir şekilde gerekli sensör ve silah yükleri ile tehçiz edilebilecek.

DefenceTürk