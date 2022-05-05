Açık cezaevlerindeki koronavirüs izninde yeni gelişme!

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde çok sayıda yasak ve kural değişikliği milyarlarca insanın hayatına girdi. Türkiye'de ise bu süreçte açık cezaevinde kalan hükümlülere koronavirüs nedeniyle izin verilmişti. Salgın izninden bugüne kadar 200 bin mahkûm faydalandı. 31 Mayıs'tan sonra alınan kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yaklaşık 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceği belirtildi.

12 defa uzatıldı

Mart ayında açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapılmış ve açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.



Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta son bulacak olmasının ardından gözler izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. AK Parti kaynakları, yapılan son toplantılarda, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarının düşmesi sebebiyle izinlerin yeniden uzatılmasına lüzum olmadığını yönünde karar alındığını ifade etti.

200 bin kişi faydalandı

Salgın izninden bugüne kadar 200 bin mahkûm faydalandı. 31 Mayıs'tan sonra alınan kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yaklaşık 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceği belirtildi. Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre;hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.