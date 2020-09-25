  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
Aktüel

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:29:53 -
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüleri, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 31 Mayıs'a kadar Kovid-19 iznine göndermişti.

İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs'tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesin..
HDP'den müttefiklerine açık çağrı
Siyaset

HDP'den müttefiklerine açık çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortaklarına seslenerek AK Parti'ye karşı birleşme çağrısı yaptı.
Yunan medyasından ezber bozan çıkış: Erdoğan dünya lideri gibi konuştu
Gündem

Yunan medyasından ezber bozan çıkış: Erdoğan dünya lideri gibi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşması Yunan medyasında gündem oldu. Her fırsatta Türkiye'yi kötüleyen Yunan med..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı