  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
UEFA'dan tarihi karar! Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
İsrail, Hint Okyanusu'nda bir nakliye gemisini hedef alan saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan ticaret gemisine yönelik İHA'lı saldırısı engellendi
Gündem Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Gündem

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 21:46:00 -
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Covid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay