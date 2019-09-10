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Açık cezaevi nedir? Açık cezaevi izin şartları nelerdir? Kimler açık cezaevinde kalır?

Türkiye bir kaç gündür İstiklal Caddesi’nde bıçaklayarak öldürülen Halit Ayar’ı konuşuyor. İTÜ mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar'ın gasp ve hırsızlık hükümlüsü olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Emra Yaşar'ın cezaevinden izinli çıktığı öğrenildikten sonra, açık cezaevinden izinli çıkılabilir mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Açık cezaevi nedir, açık cezaevi izin şartları nelerdir?

10 Eylül 2019 Salı 17:39
Açık cezaevi nedir? Açık cezaevi izin şartları nelerdir? Kimler açık cezaevinde kalır?

Türkiye bir kaç gündür İstiklal Caddesi’nde bıçaklayarak öldürülen Halit Ayar’ı konuşuyor. İTÜ mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar'ın gasp ve hırsızlık hükümlüsü olduğu ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Emra Yaşar'ın cezaevinden izinli çıktığı öğrenildikten sonra, açık cezaevinden izinli çıkılabilir mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Açık cezaevi nedir, açık cezaevi izin şartları nelerdir? 

Terör suçları, örgütlü suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere; Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların, taksirli suçlardan ise toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların, adlî para cezası hapis cezasına çevrilenlerin ve İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların cezaları doğrudan açık ceza evinde yerine getirilir. Kapalı ceza evleri; iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı, hapis cezasının sıkı şartlar altında çektirildiği yerlerdir.

Açık cezaevi nedir? Açık cezaevi izin şartları nelerdir?

Açık cezaevi ise hükümlülerin iyileştirilmelerine, çalıştırılmalarına ve meslek edinmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.

Açık cezaevlerine ayrılan hükümlüler cezaevi dışında iş alanlarında çalışabilir, kimse tarafından dinlenmeden telefonla konuşabilir, çeşitli etkinliklere katılabilir, aileleriyle bağlarını sürdürmeleri-güçlendirmeleri ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak için izin alabilirler. Yılda üç defa, yani dört ayda bir, yol süresi ile birlikte 7 güne kadar izinli olarak dışarıda yakınları ile vakit geçirebilirler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:39
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