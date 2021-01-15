Açık bıraktığı kapı yüzüne kapanmış! Yeneroğlu MKYK istifasını 'Parti istifası' gibi köpürttü

2019 yılında, AK Parti MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden ardından da DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeneroğlu'nun mektubunda bir detay dikkat çekti. Mektubunda AK Parti MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa ettiği ortaya çıkan Yeneroğlu, mektubu AK Parti’den istifa ettiği mektup gibi sundu.

Açık bıraktığı kapı yüzüne kapandı

Öte yandan Yeneroğlu, MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa ederken bile mektubuna “Sayın’ ile başlayıp, ‘saygıdeğer’ ile devam edip “Affınıza sığınarak yüksek saygılarımı arz ederim” gibi cilalı ifadeler kullanarak ve partiden istifa etmeyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yeni makam ve mevkiler verebilmesi için kapıyı açık bıraktı.

İşler düşündüğü gibi gitmedi

Ancak, Yeneroğlu'nun bu düşüncesi işe yaramadı. MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifasının ardından işler Yeneroğlu'nun düşündüğü gibi gitmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektuptan 2 gün sonra Yeneroğlu'nun partiden de istifa etmesini istedi. Böylece AK Parti'nin kapıları Yeneroğlu'na tamamen kapanmış oldu.