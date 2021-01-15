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Gündem Açık bıraktığı kapı yüzüne kapanmış! Yeneroğlu MKYK istifasını 'Parti istifası' gibi köpürttü
Gündem

Açık bıraktığı kapı yüzüne kapanmış! Yeneroğlu MKYK istifasını 'Parti istifası' gibi köpürttü

DEVA Partisi'ne geçen Mustafa Yeneroğlu, 1 yılı aşkın süre önce AK Parti MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği istifa mektubunu AK Parti’den istifa mektubu gibi köpürttü. Mektuba ‘Sayın’ diye girişi yapan, “Saygıdeğer’ ile devam eden ve ‘Affınıza sığınarak yüksek saygılarımı arz ederim’ diye sonlandıran Yeneroğlu’nun partide yeni makam ve mevkilere tutunma çabası ise boşa çıktı. Yeneroğlu, söz kunusu mektuptan 2 sonra partiden de istifa etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 16:03:00 -
Açık bıraktığı kapı yüzüne kapanmış! Yeneroğlu MKYK istifasını 'Parti istifası' gibi köpürttü

2019 yılında, AK Parti MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden ardından da DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeneroğlu'nun mektubunda bir detay dikkat çekti. Mektubunda AK Parti MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa ettiği ortaya çıkan Yeneroğlu, mektubu AK Parti’den istifa ettiği mektup gibi sundu.

Açık bıraktığı kapı yüzüne kapandı

Öte yandan Yeneroğlu, MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa ederken bile mektubuna “Sayın’ ile başlayıp, ‘saygıdeğer’ ile devam edip “Affınıza sığınarak yüksek saygılarımı arz ederim” gibi cilalı ifadeler kullanarak ve partiden istifa etmeyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yeni makam ve mevkiler verebilmesi için kapıyı açık bıraktı.

İşler düşündüğü gibi gitmedi

Ancak, Yeneroğlu'nun bu düşüncesi işe yaramadı. MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifasının ardından işler Yeneroğlu'nun düşündüğü gibi gitmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektuptan 2 gün sonra Yeneroğlu'nun partiden de istifa etmesini istedi. Böylece AK Parti'nin kapıları Yeneroğlu'na tamamen kapanmış oldu.

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