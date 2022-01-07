Açık açık söyledi: Amacımız Kazakistan'da rejimi yok etmek!

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, ülkede yaşanan şiddet olaylarlarının koordineli ve hazırlıklı olduğu dile getirilmişti. Orduya ait silah cephaneliklerinin yağmalanması ve devlet kurumlarının işgâli gibi sahnelerin yaşandığı gösterilerde “turuncu devrim”in izleri kendini belli etmeye başladı.

Hakkındaki yolsuzluk ve mali dolandırıcılık iddialarıyla bilinen Kazak iş adamı ve politikacı Muhtar Abliyazov, Kazakistan’da yaşanan gösterileri Ukrayna 24 kanalına değerlendirdi.

Aydınlık'ın aktardığına göre, yurt dışından hükümeti devirmeye yönelik gösterilere medya desteği sağlayan Abliyazov, “Temel amacımız Nazarbaev'in rejimi yok etmektir. Memleketi bu hale onun rejimi getirdi.” dedi.

Abliyazov devamında şunları söyledi:

“Nazarbayev’in istifa ettiği yalan.. Görüyoruz ki daha yaşarken kendi heykelini yaptı. Biz hem heykelini yok edeceğiz hem de onu hapse atacağız.”