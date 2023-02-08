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Gündem Acıdan bile oy devşirme peşindiler!
Gündem

Acıdan bile oy devşirme peşindiler!

Türkiye'yi yasa boğan 7.6 ve 7.7'lik iki büyük deprem sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti. Tüm çabaları görmezden gelen CHP'ye yakın çevreler, tüm her şeyi adeta CHP'li belediyeler yapıyor gibi yansıtmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 23:41:00 - 2023-02-08 23:42:32
Acıdan bile oy devşirme peşindiler!

CHP zihniyeti acıdan bile oy devşirme peşinde, Yılmaz Özdil, devletin bütün çabasını görmezden geldi. Yapılan her şeyi CHP'li belediyelerin yaptığını iddia etti.

"CHP yapıyor" yalanı

Özdil Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'nı şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi onarıyor, İskenderun Limanı'nı şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi söndürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk yardımları gemiye ulaştırdı... Hani derler ya, bir işe yaramıyorsun, bari gölge etme razıyız!" ifadelerini kullandı.

İşte işin aslı

Hatay Havalimanı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve İGA onarıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece moloz taşımaya yardım ediyor. İskenderun Limanı'da çıkan yangına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Konya ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri destek verdi.

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