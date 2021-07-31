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Ekonomi Acıbadem öğretim üyesi alımı
Ekonomi

Acıbadem öğretim üyesi alımı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 15:55:29 - 2021-07-31 15:55:29
Acıbadem öğretim üyesi alımı

 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fen  Edebiyat  Fakültesi  Psikoloji  Bölümüne  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete, 03 Ekim 2019 tarih  ve  30907  sayılı  Resmi  Gazete  ve  18  Mayıs  2021  tarih  ve  31485  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  uyarınca  unvanı  ve  nitelikleri  belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacak. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
Üniversite resmi site adresi: www.acibadem.edu.tr
Şartlar: Fen Edebiyat Fakültesi -Psikoloji lisans mezunu olmak, -Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Deneysel Psikoloji Sinirbilim, Bilişsel Nöropsikoloji veya Genel Psikoloji alanlarından birinde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

 

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