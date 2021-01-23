Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerektiği belirtildi. Pozisyonlara başvuracak adayların evraklarını son başvuru tarihi olan 05.02.2021'den önce teslim etmesi gerekiyor.
İnternet üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. Başvuruların posta yolu ile Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL adresine yapılması gerektiği ifade edildi.
Sonuçların üniversitenin resmi internet adresi www.acibadem.edu.tr'den açıklanacağı belirtildi.
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