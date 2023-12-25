Acı vatan ikici vatan olacak: Çifte vatandaşlık

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Almanya’da yaklaşık 1 yıl önce gündemde olan ‘çifte vatandaşlık’ artık yasalaşmak üzere. Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan hükümet üyeleri yeni vatandaşlık yasasında anlaşma sağladı. Yasanın, ocak ayında Federal Mecliste görüşülmesi bekleniyor.

Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek. Peki tasarı sonrası gurbetçiler nelerden faydalanabilecek?

1- Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

2- Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

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3- Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

4- Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

5- Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Vatandaşlık hukuku reformunun iki ana hedefi var: Birincisi, “ayrımcılık” eleştirilerini bertaraf etmek için herkese çifte vatandaşlık hakkını tanımak ve bu yolla Alman vatandaşlığına geçenlerin oranını artırmak.

Onlarca yıl bir göç ülkesi olduğunu kabul etmeyen Almanya’da göçmen nüfusu, özellikle Suriye iç savaşı ve Ukrayna savaşı kaynaklı göçler nedeniyle daha da arttı. Alman vatandaşlığına geçenlerin oranı ise son yıllarda çok düşük.

BBC verilerine göre; Yaklaşık 84 milyonluk nüfusa sahip olan Almanya’da yaşayan 12 milyondan fazla göçmenin Alman vatandaşlığı bulunmuyor. Oysa bunların neredeyse yarısı 10 yıldan fazladır Almanya’da yaşıyor, vatandaşlığa geçiş için gerekli 8 yıllık ikamet etme koşulunu karşılıyor.

Ancak katı düzenlemeler ve çifte vatandaşlık hakkının tanınmaması nedeniyle Alman vatandaşlığına başvurmuyorlar. 2022 yılında Alman vatandaşlığını alma hakkına sahip olanların yalnızca yüzde 3,1’i vatandaşlık için başvuruda bulundu. Alman hükümetinin vatandaşlık reformunun ikinci hedef ise iş gücü açığı ile boğuşan ülkeyi nitelikli göçmenler için daha cazip hale getirmek.

Gurbetçiler ise tasarıdan oldukça memnun. Özelikle emeklilik ve sosyal haklar konusunda Almanlarla eşit olmak isteyen gurbetçiler, Emekliliklerini de rahat geçirmek ve Türkiye’den de faydalanmak istiyor. Almanya’da yaklaşık 3 Milyon 500 bine yakın Türk kökenli vatandaş bulunuyor.