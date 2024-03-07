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Kadın - Aile Acı süt otu (bitter milkwort) faydaları yan etkileri kullanım şekli! Çok sayıda etki ve değişim yapar mı?
Kadın - Aile

Acı süt otu (bitter milkwort) faydaları yan etkileri kullanım şekli! Çok sayıda etki ve değişim yapar mı?

Yeniakit Publisher
2024-03-07 19:19:00 - 2024-03-07 22:32:19
Acı süt otu (bitter milkwort) faydaları yan etkileri kullanım şekli! Çok sayıda etki ve değişim yapar mı?

Acı sütünün kullanılabilir kısımları çiçekli bitki ve köktür. Acı sütün faydaları şaşırtıyor.

Diğer isimleri: Avrupa Acı Polygala, Avrupa Senega, Evergreen Snakeroot, Çiçekli Wintergreen, Küçük Pollom, Polygale Amer, Polygala Amère, Snakeroot...

Acı sütünün kullanılabilir kısımları çiçekli bitki ve köktür. Acı süt suyu hafif balgam söktürücü özelliklerine sahip olabilir.

Aktif bileşenler saponin (senegin), acı maddeler ve metilesteralizilik asittir. Acı süt suyu üst ve alt solunum yolu rahatsızlıkları, öksürük ve bronşit için ağızdan kullanılır.

Hastalıklar ve Koşullar Acı süt suyu, geleneksel tıbbi tıpta kullanılan bir çiçekli bitkidir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, öksürük ve bronşit için bu ilaca etkinlik notu vermek için yeterli bilimsel araştırma yoktur.

Dikkar edilmesi gereken hususlar: Yetişkinler, çocuklar, hamile ve emziren kadınlar için acı süt suyunun genel güvenliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.
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İlaç Etkileşimleri Acı süt suyu için bilinen ilaç etkileşimleri yoktur.

Ek ve Gıda Etkileşimleri Acı süt suyu için bilinen ek, ot veya gıda etkileşimi yoktur.

Acı süt çayı nasıl yapılır?

Dozaj Herhangi bir ekin doğru dozu, yaşınız, cinsiyetiniz, sağlık durumunuz, DNA'nız ve yaşam tarzınız dahil birçok faktörün kapsamlı bir analizini gerektirir. İnsanlar tipik olarak bitkinin bir çay kaşığını bir bardak kaynar suya ekleyerek bir çay olarak acı süt suyu hazırlar. Bu günde bir kez alınır. Yaprakların dört yemek kaşığı da su ile birleştirilir ve uzun bir süre kaynatılır. Bu sıvı, her üç saatte bir yemek kaşığı dozunda alınır. 

Kullanmadan önce uzmanına danışınız!

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