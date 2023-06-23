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Yerel Acı olay! Ailesi topladı, mantardan yiyen çocuk yoğun bakıma alındı! Çok büyük hata
Yerel

Acı olay! Ailesi topladı, mantardan yiyen çocuk yoğun bakıma alındı! Çok büyük hata

Yeniakit Publisher
2023-06-23 00:40:00 -
Acı olay! Ailesi topladı, mantardan yiyen çocuk yoğun bakıma alındı! Çok büyük hata

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde acı bir olay yaşandı!Ailesinin topladığı mantarlardan yiyen 11 yaşındaki çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaşayan Ö.D. (11) isimli çocuk, ailesinin topladığı mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerden sonra zehirlenme şüphesiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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