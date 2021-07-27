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Yerel Acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı
Yerel

Acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tarlaya gittikleri esnada, ağabeyinin kullandığı traktörün kepçesinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, ablası ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 19:23:00 -
Acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı

Olay, Kaynarca ilçesi Okçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey Y.B. idaresindeki 54 VL 234 plakalı traktör ile tarlaya gitmek isteyen 4 yaşındaki Hamza B. ve kız kardeşi A.B., kepçe kısmına bindi.

Seyir halindeyken öndeki kepçesi açılan traktörün altında kalan 4 yaşındaki Hamza B. olay yerinde hayatını kaybederken, kız kardeşi A.B. ise yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine yaralı A.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlatarak, küçük yaştaki çocuklara traktör vermemeleri konusunda uyarılarda da bulundu.

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