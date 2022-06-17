Acı kapya (Kırmızı) biber reçeli tarifi: Acı biber reçeli tatlıyla acıyı aynı anda sevenler için

Lezzetli yemekleriyle bilinen Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçası tarifi

Şanlıurfa'da isot (pul biber) yapım işiyle uğraşan aileler tarafından pazardan alınarak evlere ve bahçelere götürülen kırmızı biberler, yıkanıp saplarından ve çöplerinden arındırılıyor. Makinede parçalanan biberler, hava alması için naylonların üzerinde bir gün bekletiliyor.

Daha sonra toplanan biberler makinede çekildikten sonra, güneş altında bekletilmek üzere havuzlara seriliyor. Hava sıcaklığına göre yaklaşık 3-5 gün güneşte bekletilen çekilmiş biberler, zeytinyağı ile harmanlanarak "isot reçeli"ne dönüşüyor. Genellikle kadınlar tarafından hazırlanan biber salçası, tezgah ve sofralardaki yerini alıyor.

Birçok yemeğe katılarak tüketilen salça, özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltılarda içine yumurta kırılarak veya zeytinyağıyla kızartılarak da tercih ediliyor.

Lezzetli yemekleriyle bilinen Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçasının üretimi yapılıyor.

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Mermer, AA muhabirine, kentte "isot reçeli" olarak bilinen biber salçasının yapımına başladıklarını söyledi.

"Kırmızı biberler kadınlar tarafından parçalandıktan 1 gün güneşte bekletilir, daha sonra makinede çekilerek güneşte kurutulur. Yaklaşık 3-5 gün içinde güneşte hazır hale gelen reçel ambalajlanarak kentteki esnafa ve Türkiye'nin faklı kentlerine gönderilir. Genelde sabahları kahvaltılarında yağda kızartılarak veya yumurtalı olarak hazırlanıp tüketilir, isteyen yemeklerde de kullanabilir. Son iki yılda salgından dolayı işlerimizde düşüş oldu ama bu sezon iyi olacağını düşünüyoruz. Gelen talepler bizi umutlandırıyor. Kentte bu işi yapan çok sayıda kişi var. İsot ve reçel yapımında çalışan işçisinden esnafına, çiftçisinden pazarcısına kadar çok kişi ekmek parasını kazanıyor."

Acı Kapya (Kırmızı) Biber Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

1 tane büyük boy kapya ( kırmızı ) biber

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı pulbiber

Bir kaç damla limon suyu

yarım su bardağı su

Acı Kapya (Kırmızı) Biber Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Kırmızı biberi yıkadıktan sonra rondodan çekiyoruz çok fazla ezmeden daha sonra bir tencereye boşaltıp üzerine şekeri ve suyu ekliyoruz. Pişirmeye başlıyoruz 7 dk. gibi kaynadığı zaman içine pulbiber ve limon damlasını da ekleyip biraz daha kaynatıyoruz kıvamı hafif suyunu çektiğinde altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz ( toplamda 15 dk gibi hazır oluyor malzeme az olduğu için çok çabuk oluyor). Soğuduğu zaman servis ediyoruz afiyet olsun.

Diğer tarif;

Acı biber reçeli nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Malzeme Listesi

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200 g kırmızı acı biber

200 g toz şeker

5 adet karanfil

100 ml su

5 ml limon suyu

Nasıl Yapılır?



Kırmızı acı biberlerin sap kısımlarını ve çekirdeklerini çıkartın. Çekirdekleri temizlenmiş biberleri iri küpler halinde doğrayın. Tencereye aldığınız biberlerin üzerine toz şeker ve karanfilleri ilave edin. Şekerlenmesi için en az 2 saat bekletin. Eğer vaktiniz var ve daha kıvamlı bir reçel elde etmek isterseniz; bekletme işlemini geceden sabaha olacak zaman aralığına yayın; böylelikle biberler suyunu salmış, toz şeker tamamen erimiş olacaktır. Su ve limon suyunu ilave edip, kısık ateşte 50 dakika ara ara karıştırarak kaynatın.

Kaynama sırasında üzerinde oluşan köpükleri temizlemeyi ihmal etmeyin ki reçeliniz ileride şekerlenme yapmasın. 50 dakikanın sonunda ocaktan alıp soğuyana kadar dinlendirin.

Daha sonra sterilize bir kavanoza doldurup kapağını kapatın ve ters çevirin.

Acı biber reçeli hazır, dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Püf Noktası

*Dilerseniz biberlerin acısını alması için 1 saat suda bekletip suyunu süzebilirsiniz.

*Tercihinize göre, biberlerin çekirdeklerini temizlemeden de reçel yapabilirsiniz.

*Reçeli biraz kaynattıktan sonra geniş tepsilere dökerek ve üzerini tülbentle örterek güneş altında koyulaşmasını sağlayabilirsiniz. Koyulaşırken karıştırılmaz, tepsi ara ara sallanır.

*Olmuş olan reçeli güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza ederek uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.



