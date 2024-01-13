Acı haberler ailelere ulaştı: Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye Irak'ın kuzeyinde hain saldırı sonucu kaybettiği şehitlerine ağlıyor. Şehit olan askerlerimizin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ 2 ŞEHİT BİRDEN VERDİ!

6 askerin şehit olduğunu duyurdu. 6 şehit askerden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi.

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.

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NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu.

Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ADIYAMAN ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi. Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

AKSARAYLI ÜSTEĞMEN DE ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

GAZİANTEP'İN ŞEHİT ACISI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, şehit oldu. Gün’ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Bekar olan Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.