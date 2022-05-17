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Medya Acı haberi Fuat Kozluklu duyurdu! Ünlü spiker hayatını kaybetti
Medya

Acı haberi Fuat Kozluklu duyurdu! Ünlü spiker hayatını kaybetti

NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, meme kanseri nedeniyle 39 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 21:07:00 -
Acı haberi Fuat Kozluklu duyurdu! Ünlü spiker hayatını kaybetti

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir müddettir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.

Kozluklu'dan taziye mesajı

Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

 

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