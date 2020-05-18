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Siyaset

Acı haberi duyurdu: MHP'li isim kalbine yenik düştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:18:00 - 2020-05-18 13:20:54
Acı haberi duyurdu: MHP'li isim kalbine yenik düştü

Domaniç ilçesinde iki dönemdir MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten 61 yaşındaki Halil İbrahim Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Türkmen, iftar sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, "Halil İbrahim Türkmen bey hakka yürüdü. Cenab-ı Allah’tan başkanımıza rahmet dilerken ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

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