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Siyaset Acı haberi Davutoğlu duyurdu
Siyaset

Acı haberi Davutoğlu duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir süredir lösemi tedavisi gören Gelecek Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emrah Keskin'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 21:12:00 -
Acı haberi Davutoğlu duyurdu

Lösemi teşhisi konulan ve bir süredir hastanede tedavi gören Gelecek Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emrah Keskin geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

Adana'da toprağa verildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Keskin'in cenazesi bugün Küçükoba mezarlığına defnedildi. Keskin'in cenazesine yakınlarının yanı sıra Gelecek Partisi üyeleri de katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Keskin için başsağlığı mesajı paylaşarak üzüntüsünü ifade etti.

Davutoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başımız sağ olsun. Partimizin Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi değerli dava arkadaşım Emrah Keskin’in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm teşkilatımıza sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

 

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