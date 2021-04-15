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Gündem Acı haber sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ilk açıklama: Gereken bedel ödetilecektir
Gündem

Acı haber sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ilk açıklama: Gereken bedel ödetilecektir

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı gerçekleştirenlere gereken bedelin misliyle ödetileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 00:41:00 -
Acı haber sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ilk açıklama: Gereken bedel ödetilecektir

AK Partisi Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" ifadelerini kaydetti.

 

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