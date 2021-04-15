Acı haber sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ilk açıklama: Gereken bedel ödetilecektir

AK Partisi Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" ifadelerini kaydetti.