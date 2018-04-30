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Acı haber Şırnak'tan geldi!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, Şırnak'taki askeri üs bölgesine saldırı düzenledi. Hain saldırıda 1 asker şehit oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
Acı haber Şırnak'tan geldi!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Türk Ordusu
  3. Uludere
  4. Şırnak
  5. PKK
  6. TSK

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