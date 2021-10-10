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Gündem Acı haber! PKK'dan kalleş saldırı: 2 polisimiz şehit oldu
Gündem

Acı haber! PKK'dan kalleş saldırı: 2 polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 2 Özel Harekat Polisinin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 21:33:00 - 2021-10-11 00:23:56

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. Yapılan açıklamada yaralı polislerimizin de olduğu bildirildi.

PKK'dan güdümlü füze saldırısı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapıldığı belirtildi.

2 polis şehit oldu

Saldırı sonucunda Suriye Görev Gücünde görevli 2 özel harekat polisinin şehit olduğu ve yaralı polislerin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

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Yorumlar

Ahmet

YETER ARTIK ALIN SU TEL RIFATI
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diyarbakırlı

ABD yapımlı güdümlü füze. Kim silahı vermişse katil de odur.
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