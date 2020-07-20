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Gündem

Acı haber geldi! Şehidimiz var

Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:49:00 -
Acı haber geldi! Şehidimiz var

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda Karaman'ın Başyayla ilçesi Bozyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Demir'in ailesine acı haberi Başyayla Kaymakamı Koray Çelik ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Bayramda düüğünü olacaktı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in nişanlı olduğu ve bayramda düğününün olacağı öğrenildi.

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