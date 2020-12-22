Acı haber geldi... Efsane futbolcu Özkan Sümer hayatını kaybetti!

Trabzonspor başkanlarından eski futbolcu ve teknik direktör Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan Trabzonspor taraftarı sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Trabzonspor camiasının efsaneleri arasında yer alan Özkan Sümer, bordo mavili kulüpte hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapmıştı.

Özkan Sümer kimdir?

80 yaşındaki efsane isim Türk futbolu için “futbolun bilge insanı”, “futbolun profesörü” olarak tanımlanıyordu. Ocak 1940’ta Trabzon’un Maçka ilçesinde üç kardeşin ortancası olarak dünyaya gelen Özkan hoca, ilkokulu Maçka’da okurken, ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamlamış.

Ortaokul yıllarında İdmanocağı ile futbolculuk kariyerine başlayan Özkan Sümer, Trabzonspor’un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtını geçirdi.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlüğe soyunan Sümer, 1978 yılında Trabzonspor’un hocası oldu ve Karadeniz ekibi, Özkan Sümer ile 1978-1979 ve 1980-1981 sezonunda şampiyonluğa uzandı.

Özkan Sümer, 1983-1984 sezonunda Galatasaray’ı çalıştırdı. Ertesi sezon yeniden Trabzonspor’a dönen Sümer, burada bir yıl görev yaptı. 1990-1991 ve 1997-1998’de de bordo-mavili ekibin başında yer alan deneyimli teknik adam, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor’da birer yıl hizmet verdi.

2001 yılında Trabzonspor’un başkanlığına getirilen Özkan Sümer, 2003-2004 sezonunun henüz ikinci haftasında görevinden istifa etti.

Geride kalan günlerde 80. yaşını geride bırakan Sümer, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığını yaptığı şu anki bordo-mavili yönetimde genel koordinatörlük görevini yürütüyordu.