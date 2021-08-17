Acı haber geldi! Can kaybı 78'e yükseldi
AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişi olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
Can kaybı 78'e yükseldi
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.