  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
Cezaevinde şüpheli ölüm! Büyükşen çifti cinayetine yardım etmekten tutuklanan sanık hastanede öldü
Beşiktaş'ın göz koyduğu futbolcu Barcelona'dan ayrılıyor
Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem
Gündem Acı haber geldi! Can kaybı 78'e yükseldi
Gündem

Acı haber geldi! Can kaybı 78'e yükseldi

AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişi olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 21:18:00 - 2021-08-17 21:35:52
Acı haber geldi! Can kaybı 78'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

Can kaybı 78'e yükseldi

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay