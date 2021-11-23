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Gündem Acı haber geldi: 1 asker şehit
Gündem

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası nedeniyle bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 23:19:00 -
Acı haber geldi: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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