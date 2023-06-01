  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin

İETT şoförü otobüsü yol ortasında bırakıp gitti

Polonya tüm dünyaya ilan edip bu kararını duyurdu: Moldova'ya 6 uçak dolusu mühimmat, silah! Milyonlarca dolar

Fransa yeni iş birliklerine işaret etti! Türkiye çağrısı, teklifi: Zorlukları aşabiliriz! Çok ama çok önemli kararını duyurdu

Dünyaca ünlü dev otomtiv şirketi CEO'sunun kaçırılması davasında yeni flaş karar! Sıcak gelişme yaşandı

DİSK'in asgari ücret teklifi belli oldu! Bu rakam işverenleri ayağa kaldırır

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti

Çinli maden şirketinin projesine tepki

Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın

“Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış
Yerel Acı haber! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Yerel

Acı haber! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:59:00 - 2023-06-01 23:01:23
Acı haber! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı’da sabah saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar’ın cansız bedeni bataklıkta bulundu.

Ağrı’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde babasıyla beraber hayvanlara bakmak için ahırların bulunduğu alana giden 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar, babası hayvanlara baktığı esnada arabada bekledi.

İşini bitirdikten sonra arabaya dönen baba, kızını araçta göremeyince aramaya başladı. Ancak kızını bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bataklıkta bulundu

Kentte sabah saatlerinden itibaren yapılan aramalarda minik Miray Asel’in cansız bedenine ahırların bulunduğu bölgede bulunan bataklıkta ulaşıldı. Miray Asel Ülgar’ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23