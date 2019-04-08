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Acı bir şekilde can vermişti! Cenazesinde cemaat köye sığmadı

Erzurum'un Tortum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kadir Demir'in cenazesi kaldırıldı. Yaklaşık 5 bin katıldığı cenaze namazı sırasında cemaat köye sığmadı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 23:44
Acı bir şekilde can vermişti! Cenazesinde cemaat köye sığmadı

Erzurum'da, trafik kazasında can veren şoförün cenazesi toprağa verildi. 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazında cemaat köye sığmadı.

Erzurum'un Tortum İlçesi Şenyurt Mahallesinde önceki gün trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Kadir Demir'in (44) cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazında cemaat köye sığmadı.

Kamyonuyla kaza yaptı

Tortum'un Şenyurt mahallesinde ikamet eden ve harfiyat işleri ile uğraşan Kadir Demir önceki gün kendi kamyonu ile kaza yaparak hayatını kaybetti.

Beş bin kişi katıldı

Bölge halkının çok sevdiği yardım severliği ile tanınan Demir'in ölüm haberi Tortum'u ve bölge ilçeleri yasa boğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Demir'in cenazesine beş bin civarında kişi katıldı.

Camiye sığmadılar

Camiye sığmayan cemaat bahçede namaz kıldı. Kadir Demir cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 23:44
  1. Erzurum
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