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Acı biberin müthiş faydaları

Üretimi ve tüketimi eski yıllara dayanan acı biberin insan sağlığına birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Peki acı biberin faydaları nelerdir? Düzenli acı biber tüketirseniz ne olur? İşte kimilerinin korkulu rüyası kimilerinin ise severek tükettiği acı biber hakkında merak edilenler...

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
Acı biberin müthiş faydaları

Ülkemizde Güneydoğu Anadolu mutfaklarında sıklıkla kullanılan acı biberin tüketimi M.Ö önceki yıllara kadar dayanıyor. En acı biber ise Amerika kökenlidir. Cin biberi olarak da geçen acı biber Amerika'dan Avrupa'ya yayılması ile İspanyol mutfağının ham maddesi haline geldi. Hemen hemen her soslarında ve yemeklerinde kullanılan acı biberi alternatif tıpta sıklıkla kullanılmıştır. Dünya üzerinde farklı yetiştirilen ve farklı tüketilen acı biber ilaç sektöründe de ham madde olarak yer alır. Biberin acı olmasındaki en etkin madde capsaicindir. Bu madde aynı zamanda C vitamini özelliği görür. Aynı zamanda yüksek lif kaynağı olan acı biber, doğal bir mucizedir. Vücudu adeta yenileyen acı biber aşırı tüketildiğinde tahribata da neden olur. Araştırmalara konu olan acı biberin hücreleri yenilediği fark edilmiştir. Bu da biberin kanser tedavilerinde etkili olup olmadığı yönünde araştırmalar yapılmasına sebebiyet verdi. Tüm araştırmaların sonucunda acı biberin insan vücudunu yenilediği kanıtlandı. Uzmanlar her hangi bir sindirim problemi olmadıkça düzenli tüketildiğinde acı biberin vücudu tüm hastalıklara karşı koruduğunu vurguluyor.

Acı biberin faydaları nelerdir?

- Capsaicin maddesi beyindeki endorfin salgılamasına bu da mutluluk hormonunun çoğalmasına neden olur. Gün içerisinde iş ortamı, beslenme ve sağlıksız yaşam koşulları stres ve yorgunluk gibi hem ruhsal ve fiziksel sorunlara zemin hazırlar. Acı biber bu gibi sorunların ortaya çıkmamasını sağlar.

- Yüksek antioksidan içeren acı biber vücudu tüm toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Turunçgillerin sağladığı C vitaminin iki katını tek seferde karşılar. Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde vücudun mekanizma sistemini güçlendirir.

- Kan dolaşımındaki aksaklık tüm vücudu olumsuz etkiler. Kalp krizi, damar tıkanıklığı, diyabet gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlayan kan dolaşımındaki hasarı önlemede de etkili olan acı biber kanın incelmesini destekleyerek. Pıhtılaşmasını önler. Kolesterol ve şekeri düşürür. Kan akışı aynı zamanda kan basıncını da düzenleyerek tansiyonu engeller.

- Sinüs kanalları enfeksiyonlu hücrelerin çoğalması için ideal yerlerdir. Burada artan enfeksiyonlu hücreler, burun, kulak ve boğaz hastalıklarına neden olur. Acı biber içerdiği antioksidan sayesinde sinüs kanallarını temizleyerek hastalıklara sebebiyet verecek durumları ortadan kaldırır.

- Acı biber sindirim sistemi özellikle kabızlık hastalığına karşı olumlu bir etkisi vardır. Bağırsakların çalışmasını destekleyerek sindirimi kolaylaştırır.

- Vücuttaki asit oranını dengeler. Özellikle ürik asidin artışını engelleyerek romatizma ve kemik hastalıklarını önler.

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
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