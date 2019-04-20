Acı biber yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

Mersin'de 2'nci Biber Expo kapsamında üç kategoride acı biber yeme yarışması düzenlendi. Muhtarlar, çocuklar ve kadınlar arasında yapılan yarışma ilgi çekti. Yarışmasının ilk etabı mahalle muhtarları arasında gerçekleşti.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu ve Kazanlı mahalleleri muhtarlarının çekişmesi ilgi gördü. Bölgelerinde yetişen ve acısı ile bilinen süs biberlerini yiyen muhtarlar zor anlar yaşadı. Kazanlı Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, "Biber tatlıdır, acı da olsa ne yapalım, yiyeceğiz" derken gözlerinden yaş geldi. Aralarında küçük yaşta olanların bulunduğu çocuklar da yarışmaya katıldı. Çocuklar acı biberleri yerken gözlerinden yaşlar aktı. Kadınlar kategorisinde de iki yarışmacı, kimsenin yemeye cesaret edemediği acı biberleri yedi. Yarışmaya katılan Fatma Okumuş, acıyı sevdiğini belirterek, "Vallahi güzeldi. Önceden acıyı sevmezdim, Antepli biriyle yani eşimle evlendikten sonra acı yemeye başladım. Yemeklerimiz hep acı olmaya başladı, acıya alıştım, bu kadar acı yiyeceğimi düşünemezdim" dedi. Diğer yarışmacı İpek Tekin ise "İlk defa bu yarışmaya girdim, çok acıydı" ifadesini kullandı. Acı biber yeme yarışmasına katılanlara bol bol ayran ikram edildi.



Yarışma sonunda muhtarlar kategorisinde Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, çocuklar kategorisinde 11 yaşındaki Nesip Garip, kadınlar kategorisinde İpek Tekin birinci oldu. Birincilere ödülleri Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen tarafından verildi.