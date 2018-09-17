Acı bademin yağı, sütü kreme toniğe fark atıyor

Acı bademin sütü veya yağı bütün krem ve toniklerden bin kere yararlıdır. Üstelik kremdeki kimyasallar onlarda yoktur. Çünki doğaldır..

Cilt hastalıkları uzmanları hanımlara acıbadem yağını hararetle tavsiye ediyorlar. “Tonik hiçbir işe yaramaz. Cildinizi acı badem sütüyle temizleyin. Nemlendirici yerine de acı badem sütü veya badem yağı sürün” diyorlar.

Hanımlar kremlere toniklere avuç avuç para saçıyor. Oysa özen göstermeleri gereken cildleri için en yararlı olan; kozmetik sanayiinin yalancı reklamlarında değil, hemen ellerinin altında duruyor: Acıbadem sütü ve yağı..



Cilt temizliği konusunda botoks, dolgu ve laserden onlara fayda yok.



"Sizin cilt bakımına ihtiyacınız var, gözenekleriniz açılmış" gibisinden bir şeyler söyleyen kozmetik madde satıcıları ve o maddelerin uygulayıcılığı ile geçim yolunu bulmuş olanlar, kadınları gözlerinin içine baka baka aldatıyorlar.

Yüze buhar banyosu yapıyorlar ve aşırı ısıyla cildin asit ve su dengesini bozmuş oluyorlar. Ardından kremler.. Sonra ver parayı! Halbuki bu işlemler, tende egzamaya zemin hazırlıyor. İnsan derisine resmen lastik muamelesi yapılıyor.

Dikkat: derinizi çok yıkamak doğru değil. Cilt, kendi yağı ile kendisini daha iyi korur. Siz sık sık hele sıcak veya soğuk suyla yıkarsanız cildinizi kurutursunuz. Yerli yersiz nemlendirici kullanmalar da isilik yapacaktır.

Ilık su kullanın. Pahalı markadır diye sabun almayın. Sabunun saf zeytinyağı veya defneyağı olanını tercih edin. Sıkça kullanılan tonik hiçbir işe yaramaz. Zaten tonik diye para döküp aldığınız da bir sudur. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış bir su da bir toniktir aslında. Bir acı badem sütü, badem yağı nemlendirici ve temizleyici olarak daha çok işinize yarar.

Banyoda kese yapmak bir nevi derinizin üzerindeki ölü tabakayı alır. Herkesin cildi kese kaldıramaz ve tahriş olup, egzamaya dönüşür. Yılda bir iki defa kese iyidir ama fazlası zarar. Çok sıcak su ve buhar banyoları derinizi harap eder.

Banyoda sentetik lifler, naylon, plastik maddeler cildi tahriş ediyor. Yumuşak ve pamuklu şeyleri kullanmalısınız.

Bu arada biliyorsunuz; deri kanserine yakalananların, soyunup dökünüp güneşin altına yatanlar olduğu artık bas bas bağırılıyor. Uzmanlar “Biz yaz kış güneşi olan bir ülkede yaşıyoruz. Yolda yürürken bile ihtiyacımız olan güneşi alıyoruz. Bronzlaşmak isteyenlere sadece şunu söyleyelim; güneşin en kötü deri kanserlerine sebep olduğu ispatlanmıştır” diyor.

Güneşin yanı sıra aşırı soğuk, rüzgar, nem azalması, alkali sabunlar, yanlış kozmetiklerin kullanımı alkol ve sigara yaşlanmaya etki eden en önemli faktörler.

İşte o badem...

● Badem tohumlarında, yağ, albüminli maddeler, E vitamini; şekerler ve emilsin isimli enzim var..

● Acı badem tohumları uçucu yağ taşıyor ve ayrıca siyanogenetik bir glikoz olan amygdalin maddesi ihtiva ediyor.

● Acı bademin uçucu yağı, iyi bir koku ve tat giderici.. Bu yüzden balık yağına ilave ediliyor. Ayrıca hafif bir dezenfektan..

● Badem tohumları, badem şurubu hazırlanmasında da kullanılıyor.



● Çocuklar için iyi bir müshil..

● Bademin kabuğu halk arasında boğaz ağrılarına karşı da kullanılıyor.

● Badem yağı, acı ve tatlı badem tohumlarından tazyik usulü ile elde ediliyor.

● Kozmetik sanayi aslında krem yaparken acı badem sütünü ve yağını kullanıyor. Fakat araya başka kimyasallar katarak büyük paralara piyasaya sürüyor.