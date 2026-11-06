AÇEV’den iklim gündemine çağrı: Erken yaşlardaki çocukları ve ailelerini desteklemek bir iklim eylemidir

İklim krizi; aşırı sıcaklar, seller, kuraklık ve afetlerle yalnızca çevreyi değil, çocukların sağlığını, gelişimini ve ailelerin yaşam koşullarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle sosyoekonomik koşullar nedeniyle gelişimleri desteklenemeyen çocuklar, iklim krizinin derinleştirdiği eşitsizliklerle çok daha erken yaşlarda karşı karşıya kalıyor. Bu tablo, erken çocukluk döneminde nitelikli bakım, eğitim ve aile destek hizmetlerine yapılan yatırımların önemini her geçen gün artırıyor.

Erken çocukluk gelişiminin iklim eyleminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan AÇEV, 33 yıllık deneyiminden hareketle çocukların ve ailelerin desteklenmesinin iklim krizine karşı daha dayanıklı toplumların oluşturulmasında kritik rol oynadığına dikkat çekiyor.

AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın’ın katılımıyla, Maine Üniversitesi Erken Çocukluk Dönemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Girişimi Kurucusu Dr. Adrian Cerezo, AÇEV Strateji, Uluslararası Programlar ve Ortaklıklar Direktörü Suna Hanöz-Penney ile AÇEV Kurumsal İş birlikleri, Savunu ve Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz’in değerlendirmelerini paylaştığı buluşmada, erken çocukluğun küresel iklim politikaları ve finansmanında önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ERKEN ÇOCUKLUK YATIRIMLARI İKLİM POLİTİKALARININ BİR PARÇASI OLMALI

Erken çocukluk döneminde çocukların sağlığını, beslenmesini, güvenliğini, eğitimini ve aileleriyle kurdukları ilişkileri destekleyen hizmetler, yaşam boyu gelişimin temelini oluşturuyor. Bu hizmetler aynı zamanda ailelerin krizlerle başa çıkma kapasitesini artırarak daha dayanıklı toplumların oluşmasına katkı sağlıyor.

AÇEV, iklim krizine karşı mücadelenin yalnızca çevresel önlemlerle sınırlı kalmaması, insan gelişimine ve toplumsal dayanıklılığa yapılan yatırımları da kapsaması gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım doğrultusunda erken çocukluk dönemine yönelik nitelikli ve erişilebilir hizmetlerin, ulusal ve uluslararası iklim politikalarında daha görünür hale getirilmesi ve küresel iklim finansmanı mekanizmalarında önceliklendirilmesi hedefleniyor.

AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın, Vakfın 33 yıllık saha deneyimine ve erken çocukluk gelişiminin iklim gündemindeki önemine dikkat çekti: “Dünya bugün çoklu krizlerle karşı karşıya ve iklim krizi bunların başında geliyor. Bu küresel kriz toplumdaki eşitsizlikleri derinleştiriyor, özellikle sosyoekonomik koşullar nedeniyle gelişimleri risk altında olan erken yaşlardaki çocukları ve ailelerini etkiliyor. Erken yaşlardaki çocuklara ve ailelerine, gelişimi destekleyen bakım verdiğimizde, iklim krizinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale gelirler. Bu yatırım, topluma ve tüm dünyaya iklim uyumu ve iklim eylemi olarak geri döner.”

Ayrıca Yalçın, 1993 yılından bu yana erken yaşlardaki çocukları ve ailelerini desteklemek için çalışan AÇEV’in, bugüne kadar yaklaşık bir buçuk milyon çocuğa, anne babaya ve kadına ulaştığını, programlarını sahada uygulamak üzere on beş bin gönüllü eğitimci yetiştirdiğini vurguladı.

ERKEN ÇOCUKLUK KÜRESEL İKLİM FİNANSMANINDA DAHA FAZLA YER BULMALI

Erken çocukluk hizmetlerinin, iklim politikalarının bir parçası olarak değerlendirilmesi bu alana ayrılan kaynakların artırılması açısından da önem taşıyor. Sağlık, beslenme, çocuk koruma, aile destekleri ve erken çocukluk eğitimini kapsayan gelişimi destekleyen bakım yaklaşımı, hem çocukların gelişimini hem de toplumların krizlere karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

AÇEV, erken çocukluk dönemine yapılan yatırımların küresel iklim finansmanı gündeminde önceliklendirilmesi ve bu hizmetlerin daha fazla çocuğa ve aileye ulaştırılması gerektiğini vurguluyor. AÇEV’in 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da kurduğu Çocuk ve Aile Merkezleri, kriz dönemlerinde çocukların ve bakımverenlerin desteklenmesinin önemini ortaya koyan örnekler arasında yer alıyor. Çocuklara güvenli alanlar sunulması, ebeveynlerin güçlendirilmesi ve ailelerin gündelik yaşamlarını yeniden kurmalarına destek olunması, afet sonrası iyileşme süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. AÇEV’in Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ile birlikte yürüttüğü sosyal yatırım getirisi analizi, deprem bölgesindeki programlara yatırılan her 1 liranın 6,82 liralık sosyal değer yarattığını gösteriyor.

AÇEV Strateji, Uluslararası Programlar ve Ortaklıklar Direktörü Suna Hanöz-Penney konuşmasında şunlara dikkat çekti: “Dünya genelinde giderek büyüyen kanıta dayalı bilgi birikimi, yaşamın ilk yıllarına ve bu yıllarda bakım veren kişilere yapılan yatırımın çok yüksek bir sosyal yatırım getirisi sağladığını gösteriyor. Erken yaşlardaki çocuklara ve ailelerine gelişimi destekleyen bir bakım sağladığımızda, aslında bireyin potansiyelini koruyoruz ve güçlendiriyoruz. Bunun karşılığını da insani gelişim ve iyi oluş hâli olarak alıyoruz. Bu kazanım, yalnızca bireylerin yaşamıyla sınırlı kalmıyor; toplumsal refahı ve sürdürülebilir kalkınmayı da destekliyor.”

ERKEN ÇOCUKLUK VE İKLİM İLİŞKİSİNE BİLİMSEL BAKIŞ

Erken yaşlardaki çocukları ve ailelerini desteklemek, aynı zamanda iklim krizinin etkilerine karşı dayanıklılıklarını da artırıyor. Özellikle gelişimleri risk altında olan çocuklar için erken yaşlarda sağlanan destekler, mevcut eşitsizliklerin derinleşmesini önlemek açısından kritik önem taşıyor.

Maine Üniversitesi Erken Çocukluk Dönemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Girişimi Kurucusu ve Yale Üniversitesi Erken Çocukluk Çalışmaları Merkezi CHILD Kıdemli Araştırmacısı Dr. Adrian Cerezo, “Erken yaşlardaki çocuklar ve ailelerine sunduğumuz temel bakım, toplulukları daha dayanıklı kılmak için kanıtlanmış, maliyet-etkin, hemen uygulanabilir bir yöntemdir. Kapsamlı ve iyi finanse edilmiş, gelişimi destekleyen bir bakım paketi, sera gazı emisyonlarını net olarak azaltan bir etki yaratabilir. Ülkelerin çoğu için, özellikle de iklim açısından kırılgan ülkeler için, bu bir irade ya da kanıt meselesi değil. Bu bir finansman meselesi. Küresel ölçekte finansman açığının 80 ila 90 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu finansmanla bu programlar iyi finanse edilmiş, kapsamlı, nitelikli, eşitlikçi ve doğru zamanda sunulan programlar hâline gelecektir. İklim müzakerelerinde, erken çocukluk gelişiminin, iklim uyumunun ve iklim risklerinin azaltılmasının temel yapı taşlarından biri olarak tanınmasını teşvik ediyoruz.” dedi.

BAKIM VE İKLİM İLİŞKİSİ ANTALYA’DA ULUSLARARASI GÜNDEME TAŞINACAK

AÇEV, erken çocukluk gelişiminin küresel iklim politikaları ve finansmanında daha güçlü bir yer edinmesi amacıyla uluslararası iş birliklerini de geliştiriyor. Bu kapsamda AÇEV ve Global Alliance for Care (GAC) ev sahipliğinde, Konyaaltı Belediyesi iş birliğiyle 13-15 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da Bakım Pavilyonu* düzenlenecek. AÇEV, aynı zamanda Theirworld’ün Act for Early Years kampanyası kapsamında, Haziran 2027’de düzenlenecek ve erken çocukluk gelişiminin finansmanına odaklanacak ilk küresel zirveye hazırlık sürecinde de iş birliği yürütüyor.

AÇEV Kurumsal İşbirlikleri, Savunu ve Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz şöyle konuştu: “Bakım Pavilyonu, bakımı tüm boyutlarıyla ele alan geniş kapsamlı bir buluşma olacak. Erken çocukluk bakımından yaşlı ve engelli bakımına, bakımın finansmanından çocuk ve aile dostu şehirlerin tasarımına kadar pek çok başlığı iklim krizi ile birlikte konuşacağız. AÇEV olarak biz de bu geniş tablonun içinde, uzmanlık alanımız olan erken çocukluk ile yer alacağız. Üstelik bu pavilyonu yalnız başımıza değil, güçlü bir iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden 50’den fazla ulusal ve uluslararası paydaşı aynı çatı altında buluşturuyor, uluslararası ortaklarımızla güç birliği yapıyoruz.”

Bakımın yalnızca ailelerin sorumluluğu değil; toplumsal eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve iklim krizine karşı dayanıklılık açısından temel bir mesele olduğunun vurgulanacağı buluşmayla, erken çocukluk dönemine yapılan yatırımların iklim politikalarında ve finansmanında önceliklendirilmesine yönelik uluslararası farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

AÇEV HAKKINDA

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1993 yılından bu yana erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu, öğreniyor ve destekleniyor olması için çalışıyor. Beyin gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı erken yaşları odağına alan AÇEV, bu yaş grubundaki çocuklara, onların anne babalarına ve aynı zamanda genç kadınlara yönelik bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. AÇEV, eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere farkındalık ve savunu faaliyetleri de gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde özellikle vurgu yapılan, erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenme konularına tüm faaliyetlerinin odağında yer veriyor.

BAKIM PAVİLYONU HAKKINDA

Global Alliance for Care tarafından bakımı uluslararası zirvelerin gündemine taşıyan gezici bir buluşma alanıdır. 2025 yılında Sevilla’daki IV. Uluslararası Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’nda (FfD4), Mexico City’deki XVI. Bölgesel Kadın Konferansı’nda, COP30 kapsamında Belém’de, 2026 yılında Melbourne’deki Women Deliver Konferansı’nda kuruldu. Antalya ise bu yolculuğun beşinci durağıdır.