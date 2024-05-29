Acem'in oyunları bitmiyor! İran'ın Türkiye ile ilgili o kararı büyük tepki çekti

İran, Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterinin enkazını bulan Türk TİHA'sına karşı spekülasyon yapmaya devam ediyor. Reisi'nin ölümü sonrasında İran, Türkiye'ye teşekkür etmek yerine, Türk bayrağını unutarak tepki çekti. Bu durumun, İran'ın Türkiye'ye karşı tarihsel rekabetçi bakış açısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Star yazarı Hasan Hüseyin Öz, özetle şunları kaydetti:

"Yine yaptılar yapacaklarını...

Propagandaya sarılıp, Türkiye'yi boşa çıkarma gayretleri gerçekten gülünç.

Acziyetlerini bütün dünya görmüşken...

Cumhurbaşkanlarının düşen helikopterinin enkazını bulan Türk TİHA'sına karşı spekülasyon yapmayı bile denediler.

Cumhurbaşkanı ölmüş...

Dışişleri bakanı ölmüş...

Akıl işte!

Ama lime lime dökülüyorlar.

Acziyete bir bakın...

Cenazeye katılan ülkelere teşekkür için hazırladıkları panoda Türk bayrağı konusunda tahrifatı ancak bir acem yapabilirdi.

Kendi cenazelerine bile saygıları yok diyeceğim ama...

Kazadan iki saat sonra Hamaney'in "Merak etmeyin İran'da devlet işleri aksamaz" sözü aklıma geliverdi!

Neden?

Reisi'nin kimliğiyle alakalı biraz da.

Hakkında çok yazıldı, çizildi.

Onun 79'dan itibaren, rejim için neler yaptığı biliniyor.

Muhalefetin en çok korktuğu adamdı.

Siyasi mahkumların idam kararını alan "ölüm komitesinin" dört üyesinden biriydi.

Rejim kendi işini kendi gördü, Hamaney'in sözü başka nasıl açıklanabilir ki.

Her neyse biz dünden alışığız bu oyunlara.

İran'ın Pers imparatorluk stratejisi için yaptığı katliamlara bile jeopolitik zorunluk uydurabilen, buna karşın Türkiye'ye ahlaki sorumluluk yükleyen şu muhipler bana kızacak ama...

Propaganda üzerine yükselen mezhep perdeli Pers/yani Fars siyaset teolojisinin marifetlerini en iyi bilen millet biziz. (...)"