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Yerel Acemi avcı arkadaşını vurdu
Yerel

Acemi avcı arkadaşını vurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-27 11:58:00 -
Acemi avcı arkadaşını vurdu

Eskişehir’de sarp araziye avlanmaya giden 3 şahıstan biri arkadaşını vururken, yanağından yaralanan avcı hayatını kaybetti.

Olay, Sivrihisar ilçesi Sarıkavak Mahallesi Devlet Ormanı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ahmet I., Bülent Kaya ve İsmail D. 26 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 06.30 sıralarında avlanmak amacıyla araziye gitti. Avlanmak için arazide üçgen hat şeklinde konumlanan şahıslar, domuzların tepe zirvesinden aşağıya doğru sürü hâlinde indiğini gördü.

Bülent Kaya ve İsmail D. 7.62 mm çapında yivli av tüfeğiyle domuzlara ateş etti. Ahmet I. tepe zirvesinin arkasında konumlanırken, 12 Call yivsiz av tüfeğinin bulunmadığı ve diğer iki avcının görüş mesafesinde olmadığı için İsmail D. Bülent Kaya’nın görüş ve atış mesafesinde ateş etti. İsmail D.’nin av tüfeğinden çıkan mermiyle Bülent Kaya vuruldu.

Şahıslar kendilerinde bulunan telsizle Bülent Kaya'dan haber alamadıklarını fark etti. Daha sonra arkadaşları Bülent Kaya’nın yanağından vurulduğunu gördü. Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’ne (JASAT) bilgi verilip, ekiplerce olay yeri incelemesi yapıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ahmet I. ile İsmail D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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