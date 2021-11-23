Accin tarifi, nasıl yapılır? Kolay alluciye tarifi

Bu lezzeti evde yapmak isteyenler için bu kolay tarifi paylaşıyoruz.

Malzemler

300 g çiğ köftelik dana eti

6 adet yumurta

2,5 su bardağı köftelik bulgur

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı pul biber

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tuz

Yapılışı

2,5 bardak köftelik bulgur geniş bir kaba alınır. Üzerine pul biber tuz ve dövülen kişniş bırakılır. Doğranan soğanlar ilave edilir ve su ile özleşene kadar yoğurulur. 3-4 kere çekilen dana eti karışıma eklenip tekrar yoğurulur. Sunum tabağına alınıp bastırılarak yayılarak yerleştirilir. Ortasına doğranan maydanoz dökülür. Yağda kırılan yumurtalar pişince üzerine yerleştirilir.