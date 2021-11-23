Accin tarifi, nasıl yapılır? Kolay alluciye tarifi
Mardin’e ait bir çiğköfte olarak da kabul edilir.
Bu lezzeti evde yapmak isteyenler için bu kolay tarifi paylaşıyoruz.
Malzemler
- 300 g çiğ köftelik dana eti
- 6 adet yumurta
- 2,5 su bardağı köftelik bulgur
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı kişniş
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tuz
Yapılışı
2,5 bardak köftelik bulgur geniş bir kaba alınır. Üzerine pul biber tuz ve dövülen kişniş bırakılır. Doğranan soğanlar ilave edilir ve su ile özleşene kadar yoğurulur. 3-4 kere çekilen dana eti karışıma eklenip tekrar yoğurulur. Sunum tabağına alınıp bastırılarak yayılarak yerleştirilir. Ortasına doğranan maydanoz dökülür. Yağda kırılan yumurtalar pişince üzerine yerleştirilir.