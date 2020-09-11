Aç Yunan’dan ekonomik tehdit

Ekonomik krizle iflasın eşiğinden dönen ve hâlâ Avrupa’nın yardımlarıyla ayakta durabilen aç Yunanistan’dan densiz bir tehdit geldi...

Avrupa Birliği’nden (AB) gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye’nin hakkını arama girişimlerinden rahatsız olan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İngiliz The Times gazetesi için “Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Miçotakis, Türkiye’ye Akdeniz ve Ege’deki haklarından vazgeçme çağrısı yaptı ve AB zirvesine kadar “sağduyulu bir tutum” benimsememesi halinde Birliğin önünde yaptırım uygulamak dışında fazla bir seçenek göremediğini iddia etti. Densiz Yunanlı lider, “Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele, artık Avrupa’nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye’ye taviz vermeyi göze alamaz.

Türkiye’nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hâlâ zamanı var. Türkiye’nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor. Yoksa ekonomik bedelini öder” dedi.

Türkiye’ye karşı koyabiliriz

Olası bir çatışma konusunda da görüş belirtip, kendilerini güçlü ilan eden Miçotakis, “Yunanistan’ın Türkiye’den gelecek her türlü saldırganlığa karşı koyacak askeri kapasitesi vardır. Ancak, iki ülke arasında herhangi bir askeri olayın yaşanmasının kimsenin çıkarına olmadığı da aşikardır” derken şöyle devam etti: “Türkiye, geçmişte kalan kavgacı bir üslup kullanıyor. Düşmanlardan, şehitlerden, mücadeleden ve bunun için her türlü bedeli ödemekten bahsediyor. Yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs gibi iki AB üyesini değil, Birliğin tamamını tehdit eden aday bir ülke, böyle üslup ve tutum benimsiyor.”

Kritik gün, kritik toplantı

Miçotakis’in makalesinin tam da Akdeniz’e kıyısı olan AB üyelerin (EuroMed 7) Fransa’nın Korsika adasında bir araya geldiği gün yayınlanması dikkat çekti. Zirveye ev sahibi Fransa’nın yanı sıra İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs katıldı. Ana gündemin Türkiye olduğu zirvede Miçotakis ve destekçisi Fransa lideri Macron, Ankara’ya karşı birlikte hareket etmek için diğer ülkeleri iknaya çalıştı.