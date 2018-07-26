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Aç kemik sendromu nedir?

Yirmili yaşlarda fark edilmeyecek kadar küçük oranlarda başlayan kemik erimesi menapoz dönemi ile büyük oranda artar ve etkisi tüm vücutta hissedilir hale gelir.Östrojen hormonunun azalması sonucu ortaya çıktığı için, menapoz dönemindeki kadınlarda rastlanması tesadüfi değildir.

26 Temmuz 2018 Perşembe 23:18
Aç kemik sendromu nedir?

Paratiroid bezlerinin fazla çalışması sonucu kanda parathormon değeri artar. Parathormonun değerinin artması, kemiklerden kalsiyumun çekilmesine sebep olur. Kemiklerden çekilen kalsiyum değeri kanda artış gösterir. Kemikler kalsiyum kaybına uğradığı için bu sıkıntı ‘aç kemik sendromu’ olarak adlandırılmıştır.

BELİRTİLERİ:

-Yorgunluk,

-Kas ağrıları,

-Sırt ağrıları,

-Fazla su tüketimi,

-İdrara sık çıkma,

-Kabızlık,

-Depresyon,

-İştah kesilmesi,

-Mide bulantısı,

-Kaşıntı,

-Kemik erimesi,

-EKG'de bozulma,

-Hafıza sorunları ve uyku hali.

GÖRÜLME RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER:

- Genetik,

-Östrojen hormonunun azalması,

-Yaşın ilerlemesi,

-45 yaşından önce yumurtalıkların alınması sonucu adet görmeme,

-Eklemlerdeki iltihaplı rahatsızlık

-D vitamini ve kalsiyum eksik beslenme alışkanlığı,

-Sigara tüketimi,

-Guatr ilaçları ve kortizon kullanmak,

-Hareketsiz bir yaşam tarzı sürmek.

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN;

Daha fazla süt ve süt ürünü tüketin,

Sigara ve alkol tüketimini bırakın,

Yürüme egzersizlerinizi arttırın,

Yeteri kadar D vitamini alın,

Sağlıklı vücut kilonuzu koruyun.

KEMİK ERİMESİ TEDAVİSİ:

Gerekli miktarda kalsiyum ve D vitamin alınmalı,

Östrojen tedavisi uygulanmalı,

Östrojen tedavisi uygulanamayan hastalara klasitonin tedavisi uygulanmalı,

Bifosfonatlar kullanılmalı.

FAZLA KALSUYUM ALMANIZI SAĞLAYAN FAKTÖRLER

Süt Ürünleri;

-Peynir

-Yoğurt,

-Süt

PROTEİNLİ YİYECEKLER

-Fasulye,

-Soya fasulyesi,

-Kutulanmış somon,

-Yengeç,

-Midye,

-Humus

-Badem

Sebzeler

Ispanak,

Brokoli

Meyveler

Kuru incir,

Portakal

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 23:18
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