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Aç karnına yapmamanız gerekenler!

Bunlardan bazılarını boş mideyle yapmak iyi bir fikir olmayabilir. Peki siz sabahları yapmamanız gereken, sizi yoran ve zedeleyen durumları biliyor musunuz?

15 Eylül 2019 Pazar 14:41
Aç karnına yapmamanız gerekenler!

Bunlardan bazılarını boş mideyle yapmak iyi bir fikir olmayabilir. Peki siz sabahları yapmamanız gereken, sizi yoran ve zedeleyen durumları biliyor musunuz? 

Sabahları aç karna yaplan birçok şey ekstra etki eder. Özellikle yeme-içme gibi durumlarda dikkat etmek gerekir. 

Bitki çaylarının birçoğunu sabah içtiğinizde, etkisini daha hızlı görürsünüz. Bunun sebebi hemen kana karışması ve etki etmesidir. Özellikle bağırsak, mide ve böbrek temizliği gibi vücut içerisindeki mikrop, bakteri temizliğini bu esnada gerçekleştirebilirsiniz.

Yemek öncesi içilen kahveler neden zararlıdır?

Yoğun egzersiz

Zayıflamak isteyenlerin bir şey yemeden daha hızlı kilo verecekleri düşüncesi ve beraberinde gelen aç, egzersiz yapma durumu çok yanlıştır. Boş bir midenin yaktığınız kalori sayısını etkilemesi çok düşük bir ihtimal. Aksine, kas kütlesini azaltabilir.

Sabah egzersizlerini enerji veren yiyecekleri ve bol sıvıdan sonra yapmanız daha önemlidir. Bu sayede egzersiz esnasında vücut, yediklerinizi size enerjiye çevirirken, dilediğiniz kas kütlesine kavuşup yağlardan arınmış olacaksınız.

Enerji veren besinler nelerdir?

Gazlı içecek içmek

Kola ve karbonatlı içecekler sadece yüksek obezite riskine neden olmaz. Karbonatlı içecekler midenizdeki mukoza zarına da zarar verebilir. Bu, kan akışını azaltır, yavaş sindirime ve hatta kabızlığa neden olur.

Anti-enflamatuar ilaçları tüketmek

Aç karnına bazı ilaçları tüketmek sizin için iyi olmayabilir. Aspirin, asetaminofen ve genel olarak steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar gibi ilaçlar almamalısınız. Bunu yapmak ciddi sindirim komplikasyonlarına neden olabilir.

İçerdikleri bileşikler, mide zarında dengesizliğe neden olabilir ve ciddi durumlarda mide kanamasına yol açabilirler.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:41
  1. Aç karnınıza yapmamanız gerekenler!
  2. Aç karnına yapmamanız gerekenler
  3. aç karna yapılmamsı gerekenler
  4. acıkınca yapılmaması gerekenler
  5. aç karna sigara içmek
  6. aç karna kola içmek
  7. aç karna gazlı içecek içmek
  8. aç karna egzersiz
  9. aç karna ilaç içmek
  10. aç karna portakal yemek
  11. aç karna asitli meyve yemek
  12. aç karna meyve yemek

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