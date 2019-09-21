Bilim insanlarının süper besin olarak belirttiği gıdalardan biri olan elma ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Peki, aç karnına elma yenir mi? İşte, elmanın faydaları!

Elma bilim insanlarının en faydalı besinler arasında gösterdiği meyvelerdendir. Elma ölçülü ve düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır.

Elmanın faydaları nelerdir?

C vitamini yönünden zengin olan elma bağışıklık sistemini güçlendirir.

Lif yönünden zengin olan elma tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Bu da kilo kontrolü yapanlar için son derece önemlidir.

Vitamin ve minarel yönünden zengin olan elma kalp ve damar sağlığını korur.

Lif deposu olan elma sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar elmanın birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Her gün bir adet elma tüketerek kemik erimesi sorunundan kurtulmuş olursunuz.

Düzenli elma tüketimi beyin sağlığı için de son derece önemlidir.

Aç karnına elma yenir mi?

Belirttiğimiz gibi elma iyi bir lif kaynağıdır. Sağlıklı bir beden için günlük 28 gram life ihtiyaç duyarız. Yalnızca bir adet elma 5 gram lif içerir. Bu nedenle sağlıklı ve fit bir beden için her gün bir adet elma tüketmek için son derece faydalıdır. Geldik, “Aç karnına elma yenir mi?” sorusunun cevabına.