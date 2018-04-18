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Aç karna tüketildiğinde zararlı olan besinler

Aç iken tüketildiği zaman vücuda zarar veren 6 besini sizler için sıraladık. İşte bunları tüketirken muhakkak tok olmanız gereken besinler...

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:24
Aç karna tüketildiğinde zararlı olan besinler

BAHARATLAR
Aç karna tüketilen baharatlı yiyecekler, mide mukozasını zedeler.

SALATALIK GİBİ DİĞER YEŞİL SEBZELER
Amino asit kaynağı bakımından zengin olan salatalıklar, aç iken tüketildiğinde yanmaya, şişkinliğe ve karın ağrısına neden olur.

ŞEKERLEME
İnsülin seviyesini aniden fırlamasına neden olur. Bu da diyabet riski oluşturur.

YOĞURT
İçerisinde bulunan hidroklorik asit, vücuttaki yararlı bakterilerin üremesini engeller.

GAZLI İÇECEKLER
Mukus dokularının zarar görmesine neden olup kan akışını azaltır.

NARENCİYE
Boş mideye tüketildiği zaman yanma ve gastrit meydana gelir.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:24
  1. aç karın
  2. karın

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