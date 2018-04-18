Aç karna tüketildiğinde zararlı olan besinler

BAHARATLAR

Aç karna tüketilen baharatlı yiyecekler, mide mukozasını zedeler.

SALATALIK GİBİ DİĞER YEŞİL SEBZELER

Amino asit kaynağı bakımından zengin olan salatalıklar, aç iken tüketildiğinde yanmaya, şişkinliğe ve karın ağrısına neden olur.

ŞEKERLEME

İnsülin seviyesini aniden fırlamasına neden olur. Bu da diyabet riski oluşturur.

YOĞURT

İçerisinde bulunan hidroklorik asit, vücuttaki yararlı bakterilerin üremesini engeller.

GAZLI İÇECEKLER

Mukus dokularının zarar görmesine neden olup kan akışını azaltır.

NARENCİYE

Boş mideye tüketildiği zaman yanma ve gastrit meydana gelir.

yasemin.com'un haberine göre...