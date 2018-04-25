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Aç kalarak zayıflayamazsınız

Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Ümit Çınkır, Obez kişilerde diyetin bilinçli bir şekilde yapılmasının önemine değindi. Uzun süren açlıkla birlikte artan ghrelin ve azalan leptin seviyesinin obezite tedavisindeki başarıyı etkilediğini ifade etti .

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:36
Aç kalarak zayıflayamazsınız

Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Çınkır, yemek yemenin, günlük yaşantının en basit ama en zevkli anlarını oluşturduğunu belirterek, çevresel etkenlerle birlikte açlık ve tokluk üzerine birçok hormonun etkisi olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Çınkır, 'Açlık hormonu olarak da bilinen ghrelin hormonu beyin üzerinde etkilidir, iştahı ve yemek yeme arzusunu arttıran bir rol üstlenir. Kandaki ghrelin miktarı midenin boşalma hızıyla ilgili olduğu iştahımızı ve metabolizmamızı düzenlediğini dedi.

YOĞUN GHRELİN SALINIMI İŞTAHI ARTTIRIYOR


Esas olarak mide ve bağırsaklardan salgılanan ghreli hormonunu beyindeki hipotalamus ve hipofizde dahil birçok organdan etkisi mevcuttur. Uzun süren açlıktan sonra vücutta ghrelin salınımı yoğun olarak artar ve böylece de iştah artar' diye ifade etti.


VERİLEN KİLOLAR NEDEN GERİ ALINIR


Uzm. Dr. Ümit Çınkır, 'Uzun süren açlıkla birlikte artan ghrelin seviyesin, iştahı ve yeme miktarını artırdığını, kilo kaybedenlerin ise kaybettikleri kiloyu korumakta zorlanmalarının temel sebeplerden birininde artan ghrelin hormonudur. Bu nedenle uzun süreli açlık diyetlerinin kısır döngü oluşturmakta ve diyet programında mutlaka ana ve ara öğün programına uyulması gerekmektedir. Yanlış diyet programlarının insanların kilo verememesine sebep olmakla motivasyon kaybına yol açmaktadır. Diyet programının mutlaka konunun uzmanları tarafından yapılması gereklidir' dedi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 22:36
  1. Medical Park Gaziantep Hastanesi
  2. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
  3. Uzm. Dr. Ümit Çınkır
  4. Diyet
  5. sağlıklı yaşam

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