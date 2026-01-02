Aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde görüldü

Özellikle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, kent merkezi ve kırsal mahallelerin çevresinde daha sık görülmeye başladı. Bitlis'te son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, yalnızca günlük yaşamı değil aynı zamanda yaban hayatını da ciddi şekilde etkiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve doğa üzerine gözlemler yapan Dr. Cihan Önen, sert kış şartlarının yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına yaklaştırdığına dikkat çekti. Birkaç gündür Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipinin kendisini gösterdiğini ifade eden Önen, "Bu süreçten insanlar olumsuz etkilendiği gibi yaban hayvanları da olumsuz etkilenebilmektedir. Dağlardan tilki sürülerinin yerleşim yerlerine indiğine tanıklık ettik. Kurtların bazı bölgelere indiğine dair bildirimler de almaktayız. Normal şartlarda bu canlılar yerleşim alanlarına kolay kolay gelmez. Ancak bu tür yoğun iklimsel şartlarda, besin bulma sürecinde zorlandıklarında yerleşim yerlerine inerek besin arayışı içerisine girebilmektedirler. Yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte yaban hayatına ait yaşam alanları da günden güne daralmaktadır. Bu tip ağır hava şartlarında söz konusu canlıların yerleşim alanlarına daha sık ziyaret etme eğilimi gösterebildiği görülmektedir. Bu durum, insanlarda korku ve paniğe yol açabilmekte, nadir de olsa saldırı riski ve kuduz riski oluşturabilmektedir. Bu nedenle vatandaşların evlerine yakın açık alanlara yiyecek bırakmamaları, yaban hayvanlarını elle beslememeleri ya da sevmeye çalışmamaları büyük önem taşımaktadır. Bu canlıların beslenmesine yönelik müdahaleler, uzmanlar ve yetkili kurumlar tarafından kontrollü şekilde olabilmektedir" dedi.