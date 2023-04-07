Aç kalan tilki sokaklara indi! O anlar anbean kamerada
Bolu'da aç kalarak sokaklara inen tilki cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bolu’nun Kılıçarslan Mahallesi’nde sokaklara inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Tilkiyi gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Bolu’da aç kaldığı için Kılıçarslan Mahallesi'nde sokaklarına inen tilki görenleri şaşırttı. Akşam saatlerinde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı.
O anlar kaydedildi
Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sokaklarda gezen tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu.