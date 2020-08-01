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Aktüel

Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:41:59 -
Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan tilki piknikçilerin yanına gelerek, karnını doyurdu.

Pınarhisar ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde ailesi ile piknik yapan Hüseyin Bircan'ın yanına gelen aç olduğu sanılan tilki bir süre bekledi.

Tilki, daha sonra piknikçiler tarafından etle beslendi. Karnı doyan tilki bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Bircan, AA muhabirine, İstanbul'dan tatil amacı ile geldikleri Kırklareli'nde ormanlık alanda piknik yaparken yanlarına tilkinin geldiğini söyledi.

İlk kez bir tilkiyle bu kadar yakınlaştığını ifade eden Bircan, aç olduğunu gözlenen tilkiyi et ve kemiklerle beslediklerini anlattı.

Çok şaşırdıklarını belirten Bircan, "İlk önce korktum. Eşim ve çocuklar masaya çıktı. Karnı aç olan tilki 2 metre yaklaştı. Daha sonra birbirimize güvendik. Karnını doyurduktan sonra yanımızdan uzaklaştı." dedi.

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