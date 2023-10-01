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Yaşam Aç kalan sürü böyle görüntülendi
Yaşam

Aç kalan sürü böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-10-01 10:26:00 -

Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan domuz sürüsü mahalleye indi.

Van'ın Özalp Şemsettin Mahallesi'nde sürüler halinde görülen domuzlar korkuya neden oluyor. Aç kalan domuz sürüsü yemek bulabilmek için köy merkezine inerken, o anları Fatih Kaçak isimli vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Sayıları 15 civarında olan domuzların İran sınırında girdiğini söyleyen Fatih Kaçak, "Domuzlar yaklaşık 1 aydan bu yana sürekli burada görülüyor. İran sınırından ülkemize giren domuz sürüsü genelde gece ekili alanlara zarar veriyorlardı. Ekili alanların kalmaması ile yiyecek bulmaya çalışan domuz sürüsü, gündüzleri de mahallemizde sürekli görülmeye başladı" dedi.

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