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Yerel Aç kalan domuzlar köye indi
Yerel

Aç kalan domuzlar köye indi

Giresun’da aç kaldığı için köye inen domuz sürüsü bir taksi sürücüsü tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 16:54:00 -
Aç kalan domuzlar köye indi

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli köyde gece yarısı taksici Murat Çark, domuz sürüsü ile karşılaştı.

Çark’ın korna çalmasına aldırış etmeyen domuzlar, yol kenarında sürü halinde yürümeye devam etti. O anlar, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sayıları 10 civarında olan domuzların kendilerini takip eden otomobilden kaçmak için bahçeye girmek isteseler de tel örgü ile yol kenarına sıkıştıkları panik anları da görüntülere yansıdı.

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