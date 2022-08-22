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Yerel Aç kalan domuz sürüsü çöplerden yiyecek aradı
Yerel

Aç kalan domuz sürüsü çöplerden yiyecek aradı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, şehir merkezine inip çöp konteynerini talan ederek yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:26:00 - 2022-08-22 17:10:49

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde aç kalan yaban domuzları, sürü halinde şehir merkezine inerek önlerine çıkan çöp konteynerlerini talan etti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesindeki Kemal Aykurt Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dağlık alanda aç kalan 20’ye yakın yaban domuzu, yiyecek bulabilmek için gece geç saatlerde kent merkezine indi. Cadde ve sokaklarda sürü halinde dolaşarak yiyecek arayan domuzlar, sitelerin önündeki çöp konteynerlerini devirdi.

Domuzları besledi

Çevreye saçtıkları çöplerin arasında yiyecek arayan domuz sürüsünü evlerinin balkon ve pencerelerinden izleyen vatandaşlar, yiyecek atarak domuzları besledi.

Ormanlık alana geri döndüler

Bazı vatandaşlar, aç kalan hayvanların yiyecek arama telaşlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Sürünün çoğunluğunu oluşturan yavru yaban domuzlarının neşeli halleri, renkli görüntüler oluşturdu. Çöp konteynerlerini deviren ve ortalığı kısa sürede talan eden yavru yaban domuzları, daha sonra anne babalarının peşine düşerek geldikleri gibi ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

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